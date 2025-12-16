Morelia

¡Haz la diferencia esta Navidad! Únete a la Posada Solidaria de la UMSNH para personas sin hogar

Brenda Cedillo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de espacios universitarios y colectivos sociales, invita a la ciudadanía a participar en la Posada Solidaria dirigida a personas en situación de calle, que se llevará a cabo el próximo jueves 18 de diciembre de 2025, a partir de las 7:00 de la mañana.

Esta actividad tiene como objetivo brindar alimentos, acompañamiento y un momento digno a personas en situación de vulnerabilidad durante las celebraciones decembrinas, promoviendo así la empatía y la acción solidaria desde la comunidad universitaria.

La jornada forma parte de las acciones de vinculación social impulsadas por la UMSNH, en colaboración con organizaciones como Jornada Solidaria Morelia, Nexus Hub, Tendedero de Saber, entre otras.

La universidad también hace un llamado a la comunidad estudiantil, académica y al público en general a sumarse como voluntarias y voluntarios. Quienes deseen participar pueden escanear el código QR incluido en el cartel oficial para recibir más información sobre cómo integrarse a la actividad.

