Haz feliz a un lomito: adopta, vacuna y apoya en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 17 de enero, Ford Las Américas será sede de una jornada dedicada al cuidado y amor por los animales, con la Feria de Adopción Meraki, acompañada de vacunación antirrábica gratuita y un bazar con emprendedores locales.

La feria se realizará en Periférico Paseo de la República 3636, con actividades desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, aunque la vacunación será de 12:00 del día a 4:00 de la tarde, o hasta agotar existencias.

El evento es organizado por Meraki Bazar en colaboración con Perrones Boule Club, quienes donaron las vacunas para promover la salud de los lomitos en la ciudad.