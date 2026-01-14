Haz feliz a un lomito: adopta, vacuna y apoya en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 17 de enero, Ford Las Américas será sede de una jornada dedicada al cuidado y amor por los animales, con la Feria de Adopción Meraki, acompañada de vacunación antirrábica gratuita y un bazar con emprendedores locales.
La feria se realizará en Periférico Paseo de la República 3636, con actividades desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, aunque la vacunación será de 12:00 del día a 4:00 de la tarde, o hasta agotar existencias.
El evento es organizado por Meraki Bazar en colaboración con Perrones Boule Club, quienes donaron las vacunas para promover la salud de los lomitos en la ciudad.
Además de poder adoptar un perrito que necesita hogar, los asistentes podrán apoyar a productores y marcas locales, promoviendo el consumo responsable y el bienestar animal.
Ven con tu familia, comparte una tarde solidaria y ayúdanos a cambiar la vida de quienes no tienen voz, pero sí un corazón enorme esperando ser adoptado.
Para más información, los organizadores han puesto a disposición los teléfonos 44 33 35 18 86 y 44 31 08 04 02.
