¿Hay talento en tu colonia? Kantari abre audiciones para niñas y niños en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Morelia lanzó una convocatoria para realizar audiciones del programa Kantari Voces de Paz, dirigidas a niñas y niños de entre 7 y 16 años de edad en distintas colonias de la capital michoacana.

De acuerdo con la información difundida, el objetivo es acercar la música a comunidades de Morelia mediante audiciones itinerantes, las cuales pueden realizarse directamente en escuelas, calles o fraccionamientos, con la intención de detectar nuevos talentos y crear espacios seguros de expresión artística.

Las colonias contempladas en esta etapa son:

Villas del Pedregal

La Industrial

Colinas del Sur

La Aldea

Gertrudis Sánchez

Ciudad Jardín

Las autoridades informaron que el programa podría ampliarse a otras zonas de Morelia, de acuerdo con la demanda de las y los interesados.