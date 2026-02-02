Morelia

¿Hay talento en tu colonia? Kantari abre audiciones para niñas y niños en Morelia

Las audiciones de Kantari fomentan el acceso a la música y la cultura en colonias de Morelia, brindando a niñas y niños un espacio seguro de formación artística, convivencia y desarrollo personal
¿Hay talento en tu colonia? Kantari abre audiciones para niñas y niños en Morelia
ESPECiaL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Morelia lanzó una convocatoria para realizar audiciones del programa Kantari Voces de Paz, dirigidas a niñas y niños de entre 7 y 16 años de edad en distintas colonias de la capital michoacana.

De acuerdo con la información difundida, el objetivo es acercar la música a comunidades de Morelia mediante audiciones itinerantes, las cuales pueden realizarse directamente en escuelas, calles o fraccionamientos, con la intención de detectar nuevos talentos y crear espacios seguros de expresión artística.

Las colonias contempladas en esta etapa son:

  • Villas del Pedregal

  • La Industrial

  • Colinas del Sur

  • La Aldea

  • Gertrudis Sánchez

  • Ciudad Jardín

Las autoridades informaron que el programa podría ampliarse a otras zonas de Morelia, de acuerdo con la demanda de las y los interesados.

Las personas que vivan en alguna de estas colonias y deseen que las audiciones se realicen en su zona pueden comunicarse al número 443 312 1126, donde se brindará información y se coordinará la visita del equipo de Kantari.

Desde la Secretaría de Cultura de Morelia se destacó que este programa forma parte de una estrategia para fortalecer la cultura de paz a través de la música, promoviendo la participación de la niñez y adolescencia en actividades artísticas que contribuyan a su desarrollo integral.

BCT

Morelia
Kantari
voces infantiles

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com