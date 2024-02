Hay saqueo de agua en Presa de Umécuaro por parte de 15 piperos

Morelia Michoacán (MiMorelia.com).- El jefe de Tenencia de Santiago Undameo, Arturo Herrera Guzmán, denunció el saqueo de agua con al menos 15 pipas que acuden “diariamente o los fines de semana” a la presa de la comunidad de Umécuaro.

“Nos estamos enfrentando a saqueo de agua, este año vamos a sufrir de bastante escasez del líquido (el nivel) ha bajado este año un 40 por ciento”, y esa que dice, normalmente la profundidad aproximada es de 5 metros y ahorita es de alrededor de 2.5 metros.

Comentó que son vehículos que no están identificados como de alguna empresa, se cree que son “aguacateros o freseros, no hay placas, no hay rótulos, con habitantes los estamos tratando de pararlos, se les dice que se vayan y no se niegan se retiran”.