“Hay libertad de expresión”: Bedolla sobre protestas contra concierto de Christian Nodal en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las manifestaciones en redes sociales de diversas colectivas que piden la cancelación del concierto de Christian Nodal en Morelia, programado tras la ceremonia del Grito de Independencia, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que existe plena libertad para expresar opiniones y debatir en torno a este tema.

“Hay libertad de expresión, de opinión, las redes sociales son muy activas, muy interesantes en todo lo que proponen, y todo lo que debaten, creo que es parte de todo este tema”, declaró el mandatario estatal al ser cuestionado sobre la polémica que ha generado la presentación del artista.

Ramírez Bedolla sostuvo que incluso es positivo que la ciudadanía participe en distintos ámbitos, como ocurre con la dinámica de reunir firmas en plataformas digitales para solicitar la cancelación del espectáculo.

Pese a los cuestionamientos de medios de comunicación, el gobernador evitó responder de manera directa si su administración considera cancelar el concierto de Christian Nodal, cuya presentación se ha anunciado como parte de los festejos patrios en la capital michoacana.

BCT