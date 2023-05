Hasta septiembre y no en junio cuando distribuidor quede concluido: diputada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, Guadalupe Díaz Chagolla, reconoció avances en la obra del distribuidor vial de la salida a Salamanca, sin embargo, aseguró al Gobierno de Michoacán no le alcanzarán los tiempos para entregar la obra concluida el 30 de junio como se había anunciado por la Secretaría de Obras Públicas (SCOP).

"Me quedé gratamente sorprendida por el avance que tiene la obra, en los últimos cuatro meses una vez que retomó la ejecución de la misma con el nuevo secretario, no así quiero decir que va en tiempo y forma, no, la obra va muy desfasada y recordemos que el contrato de adjudicación directa de 155 millones de pesos era para concluirse el 07 de marzo, se le dio una ampliación para el 30 de junio y no creo que se vaya a concluir para esa fecha".