Hasta $32 mil, por canjear este tipo de armas en módulo de catedral de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes un arma en casa y deseas deshacerte de ella de forma segura, ahora puedes recibir una compensación económica en el módulo de desarme voluntario instalado en catedral de Morelia, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Este módulo forma parte de la Feria del Bienestar organizada por el Gobierno de México y el Gobierno de Michoacán, y ofrece incentivos en efectivo para quienes entreguen armas de manera anónima y sin consecuencias legales.
Los montos varían dependiendo del tipo y estado del arma, conforme al tabulador oficial autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). A continuación, te compartimos los rangos:
Armas hechizas: entre 680 y 1,220 pesos
Armas cortas (según calibre): de 5,605 a 22,940 pesos
Fusiles automáticos de uso exclusivo del Ejército: hasta 32,960 pesos
Escopetas y rifles: montos variables
Cartuchos, granadas y cargadores: también son recibidos, con pago según cantidad y tipo
Los valores cambian si el arma está funcional o inutilizable
De acuerdo con las autoridades, estas acciones buscan reducir el riesgo de accidentes, prevenir delitos y fomentar una cultura de paz en las colonias y comunidades de Morelia y del resto del estado.
Además del módulo de desarme, la Feria del Bienestar reúne a 59 dependencias federales que brindan orientación ciudadana, trámites y actividades comunitarias.
