Hasta 26°C y cielo parcialmente nublado este 20 de noviembre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 20 de noviembre, el clima en la capital michoacana se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana, con tendencia a cielos despejados hacia la noche.

La temperatura máxima será de 26°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 10°C, según datos del portal Meteored.

Desde las primeras horas del día se registrarán temperaturas frescas, con 11°C a las 07:00 horas y cielo parcialmente cubierto. Para las 09:00 horas se espera un ambiente soleado con 17°C, aumentando a 23°C a las 11:00 horas, momento en el que la radiación UV alcanzará un nivel alto (FPS recomendado de 15 a 25).

Por la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo con 26°C a las 14:00 horas, y el cielo se mantendrá con nubosidad ligera. El viento soplará desde el sur a velocidades de entre 11 y 34 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre o en carretera.

Durante la noche, el clima se tornará más fresco, con cielos despejados y temperaturas de entre 18°C y 16°C. Se espera que el viento disminuya su intensidad.

Aunque no se prevé lluvia para este día, se recomienda utilizar protector solar en horarios de mayor radiación y mantenerse hidratado, especialmente si se participa en actividades conmemorativas del aniversario de la Revolución Mexicana.

