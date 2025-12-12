Hasta 26 de diciembre, fecha para aprovechar Buen Fin del Ayuntamiento de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, recuerda a la ciudadanía que el próximo 26 de diciembre es el último día para aprovechar los descuentos del Buen Fin, una importante oportunidad para la economía de las familias.

A las y los interesados se les invita a acudir a las instalaciones del Centro Administrativo de Morelia (CAM), ubicadas en Eduardo Ruiz #570 en el centro histórico, donde serán atendidos por personal capacitado y en nuevas instalaciones.

Asimismo, se les recomienda planear sus pagos con anticipación para evitar aglomeraciones y filas durante los últimos días de estas promociones.

Cabe recordar que estos descuentos se aplican en: condonación del 50% hasta el 100% en recargos generados por falta de pago oportuno, así como el 100% en multas y/o prescripción general de créditos fiscales por contribuciones omitidas respecto al Impuesto Predial que se hubiesen generado en ejercicios fiscales anteriores al 2020, según sea el caso.