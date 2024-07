Hasta 12 resoluciones de extorsiones virtuales ha logrado Policía de Morelia: González Cussi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de informar que la Policía de Morelia ha participado en la resolución de una docena de extorsiones virtuales, el comisionado de Seguridad y Justicia Cívica de Morelia, Alejandro González Cussi, destacó que la extorsión telefónica creció en “casi 1,600% por ciento en los últimos dos años”.

El funcionario municipal recordó que este delito, que es de competencia federal y estatal, y se ha presentado recurrentemente, sin embargo, la corporación ha trabajado para prevenir el delito.

En este sentido recordó que la Policía de Morelia ha resuelto secuestros virtuales incluso en hoteles del centro de la ciudad “hemos estado con muy pendientes esos temas; sí se hace un llamado en esta campaña a no contestar los números que no se no se conozcan”.

Destacó que “es un tema que nos preocupa pero que además nos ocupa”.

Y es que de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año, suman 73 las denuncias al respecto.

Asimismo, recordó que se firmó un convenio con las tiendas de conveniencia, en donde se hacen los depósitos y con Femsa en el Estado de México para que los cajeros como Oxxo puedan identificar los factores de riesgo, tales como, “si la persona va pegada al celular, si realiza alguna cantidad específica de depósitos”.

En este contexto, agregó que si se logra pegar al tema financiero, desde el gobierno municipal, se puede abonar de manera preventiva para evitar este delito.

mrh