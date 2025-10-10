Harinera Monarca mantiene viva la industria de la molienda en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 100 años de historia, la Harinera Monarca continúa como uno de los pilares industriales de Morelia, donde actualmente se producen 180 toneladas diarias de harina destinadas a panaderos locales y de otras entidades del país.
En entrevista para este medio de comunicación, Gerardo Valdés Escobar, CEO de Harinera Monarca, compartió que, si bien durante un tiempo la planta dejó de operar, desde hace cinco años, con el cambio de socios y administración, se han enfocado en mejorar la calidad de la producción y reforzar los estándares de seguridad.
“En este tiempo nos hemos dedicado a reforzar la calidad del proceso y cumplir con los estándares de inocuidad. También contamos con la certificación ISO 22000; estos son temas de garantía para los panaderos y clientes (…)”, indicó.
Respecto a la producción, detalló que cuentan con una capacidad de molienda de 180 toneladas diarias, que se comercializan no solo en Michoacán, sino también en Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro e Hidalgo. Además, adelantó que trabajan en un proyecto para llegar a Monterrey.
Sobre la materia prima, explicó que el trigo proviene tanto de productores nacionales como del extranjero, principalmente de Estados Unidos y Canadá. Aclaró que no se trata de “malinchismo”, sino de una necesidad del mercado, ya que la producción nacional no alcanza a cubrir la demanda.
“Se producen entre 2.8 y 3 millones de toneladas de trigo anuales, y en México somos capaces de consumir casi 7 millones de toneladas. Entonces forzosamente tienes que salir al extranjero a comprar (…)”, señaló.
Asimismo, destacó que en la Harinera Monarca se elaboran diferentes tipos de calidad de harina, ajustados a las necesidades de cada cliente. Por ejemplo, comentó que la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) requiere harinas más fuertes, por lo que para este sector se destinan granos de trigo específicos.
Cabe resaltar que la Harinera Monarca se ubica entre los límites de la zona centro y la zona urbana de la colonia Industrial de Morelia, al ser un edificio con poco más de 100 años de historia (y por su dimensión) se ha convertido en uno de los puntos de referencia más característicos de la capital michoacana.
En este tenor, Valdés Escobar mencionó que no sólo se han enfocado en mejorar los procesos internos de calidad con mejor maquinaria, sino también de cuidar el edificio, pues es uno de los inmuebles más representativos de la antigua y actual Morelia.
Actualmente, indicó que entre administrativos y operadores son más de 50 trabajadores quienes laboran en la Harinera Monarca, con lo cual perdura la industria de la molienda en Morelia.
