Harinera Monarca mantiene viva la industria de la molienda en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 100 años de historia, la Harinera Monarca continúa como uno de los pilares industriales de Morelia, donde actualmente se producen 180 toneladas diarias de harina destinadas a panaderos locales y de otras entidades del país.

En entrevista para este medio de comunicación, Gerardo Valdés Escobar, CEO de Harinera Monarca, compartió que, si bien durante un tiempo la planta dejó de operar, desde hace cinco años, con el cambio de socios y administración, se han enfocado en mejorar la calidad de la producción y reforzar los estándares de seguridad.

“En este tiempo nos hemos dedicado a reforzar la calidad del proceso y cumplir con los estándares de inocuidad. También contamos con la certificación ISO 22000; estos son temas de garantía para los panaderos y clientes (…)”, indicó.