Hanna, cercana de Diego Urik, rompe el silencio y habla sobre el feminicidio de Jessica González

Hanna también respondió a las acusaciones de haber recibido dinero para evitar que el caso llegara a la justicia, algo que ella desmintió tajantemente en su publicación. Aseguró que nunca pagó nada y que nunca fue necesario para ella "hacer algo en secreto", ya que desde el primer momento fue transparente y se presentó ante la Fiscalía para ayudar con la investigación. En sus palabras, "es fácil creer que sabes la historia cuando lees sobre ello", y explicó que muchas de las versiones publicadas no coinciden con lo que realmente sucedió.

Además, Hanna dejó claro que no busca justificarse ni defender lo indefendible, sino simplemente ser honesta con su historia. Reconoció que el dolor de la familia de Jessica es algo que jamás podrá comprender completamente, pero enfatizó que desde que supo lo que había sucedido, su vida cambió por completo. Aseguró que, a pesar de las críticas y el odio que ha recibido en redes sociales, está en paz consigo misma porque sabe lo que hizo en ese momento, lo que sigue haciendo y lo que ha aprendido del trágico suceso.

La joven también expresó su preocupación por cómo las mujeres a menudo se ven envueltas en situaciones de violencia sin tener las herramientas necesarias para salir de ellas. Hizo un llamado a la reflexión, mencionando que los crímenes como el de Jessica podrían prevenirse si se abordaran las causas profundas de la violencia de género y si las mujeres tuvieran más recursos para reconocer las señales de alerta en sus relaciones.