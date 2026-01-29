Hanna, cercana de Diego Urik, rompe el silencio y habla sobre el feminicidio de Jessica González

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, y luego de que su nombre fue recordado, Hanna Paulina Suárez compartió un video en el que habló sobre su implicación en el caso del feminicidio de Jessica González.
La joven, que fue señalada por su cercanía con Diego Urik, quien fue condenado por el feminicidio de Jessica González, decidió hablar públicamente sobre los eventos que marcaron su vida y su papel en el trágico suceso. En un video de poco más de ocho minutos, Hanna asume su responsabilidad y ofrece una explicación sobre su vinculación con el caso, detallando las circunstancias que la llevaron a ser parte de la historia.
En el video, Hanna reconoció que su relación con Diego Urik fue confusa, llena de manipulación y violencia. La joven expresó que, aunque no se dio cuenta de la gravedad de la situación en ese momento, cuando supo lo sucedido, no dudó en acudir a la Fiscalía para colaborar con la investigación. Destacó que en cuanto se enteró de los hechos, su primer impulso fue informar a las autoridades, y no dudó en buscar justicia, aunque sabía que la tragedia ya había ocurrido y que nada podría revertir la pérdida de Jessica.
Hanna también respondió a las acusaciones de haber recibido dinero para evitar que el caso llegara a la justicia, algo que ella desmintió tajantemente en su publicación. Aseguró que nunca pagó nada y que nunca fue necesario para ella "hacer algo en secreto", ya que desde el primer momento fue transparente y se presentó ante la Fiscalía para ayudar con la investigación. En sus palabras, "es fácil creer que sabes la historia cuando lees sobre ello", y explicó que muchas de las versiones publicadas no coinciden con lo que realmente sucedió.
Además, Hanna dejó claro que no busca justificarse ni defender lo indefendible, sino simplemente ser honesta con su historia. Reconoció que el dolor de la familia de Jessica es algo que jamás podrá comprender completamente, pero enfatizó que desde que supo lo que había sucedido, su vida cambió por completo. Aseguró que, a pesar de las críticas y el odio que ha recibido en redes sociales, está en paz consigo misma porque sabe lo que hizo en ese momento, lo que sigue haciendo y lo que ha aprendido del trágico suceso.
La joven también expresó su preocupación por cómo las mujeres a menudo se ven envueltas en situaciones de violencia sin tener las herramientas necesarias para salir de ellas. Hizo un llamado a la reflexión, mencionando que los crímenes como el de Jessica podrían prevenirse si se abordaran las causas profundas de la violencia de género y si las mujeres tuvieran más recursos para reconocer las señales de alerta en sus relaciones.
El video de Hanna fue compartido justo después de que Cristo Villaseñor, hermano de Jessica, recordara a los presuntos cómplices del crimen de su hermana.
En sus declaraciones, Cristo hizo un llamado a no olvidar a aquellos que estuvieron involucrados en el asesinato y destacó que la lucha por justicia sigue siendo una prioridad para la familia Villaseñor. En este contexto, Hanna también abordó la narrativa pública sobre su implicación, aclarando que su intención no es defender a nadie, sino compartir su verdad y contribuir a la conciencia pública sobre la violencia de género.
