¿Halloween adelantado? Morelia tendrá su propio ‘Summer-Ween’

El próximo 6 de septiembre, Morelia será sede del ‘Summer-Ween Bazar’, una propuesta que mezcla moda alternativa, literatura, cine de terror y repostería temática
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque aún es verano, en Morelia ya se respira el espíritu de Halloween con la llegada del Summer-Ween Bazar, una edición especial organizada por Mechanical Animals, que busca adelantar la magia y oscuridad de la temporada más esperada por los amantes de lo alternativo.

El evento se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre, de 12:00 a 19:00 horas, en Vasco de Quiroga No. 827, colonia Ventura Puente, y reunirá actividades culturales, artísticas y de entretenimiento con un toque gótico-festivo.

🎃 Actividades confirmadas:

  • Trueque de ropa alternativa y libros

  • Rifa de productos

  • Moda de segunda mano

  • Repostería temática de Halloween

  • Música y literatura alternativa

  • Lectura de tarot y proyección de películas de terror

Además, los asistentes podrán disfrutar de bebidas y alimentos especiales a cargo de @salvehecate, en un ambiente pensado para quienes disfrutan de la oscuridad y la estética del Halloween durante todo el año.

Con esta propuesta, el Summer-Ween busca posicionarse como un punto de encuentro para la comunidad alternativa de la capital michoacana.

