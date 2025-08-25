¿Halloween adelantado? Morelia tendrá su propio ‘Summer-Ween’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque aún es verano, en Morelia ya se respira el espíritu de Halloween con la llegada del Summer-Ween Bazar, una edición especial organizada por Mechanical Animals, que busca adelantar la magia y oscuridad de la temporada más esperada por los amantes de lo alternativo.

El evento se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre, de 12:00 a 19:00 horas, en Vasco de Quiroga No. 827, colonia Ventura Puente, y reunirá actividades culturales, artísticas y de entretenimiento con un toque gótico-festivo.

🎃 Actividades confirmadas:

Trueque de ropa alternativa y libros

Rifa de productos

Moda de segunda mano

Repostería temática de Halloween

Música y literatura alternativa

Lectura de tarot y proyección de películas de terror

Además, los asistentes podrán disfrutar de bebidas y alimentos especiales a cargo de @salvehecate, en un ambiente pensado para quienes disfrutan de la oscuridad y la estética del Halloween durante todo el año.

Con esta propuesta, el Summer-Ween busca posicionarse como un punto de encuentro para la comunidad alternativa de la capital michoacana.

