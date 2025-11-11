Hallan vestigios arqueológicos detrás de Villas del Pedregal, en Morelia

En ese sentido, recordó que en Michoacán existen seis zonas arqueológicas abiertas al público, aunque en total se estima que hay alrededor de 2 mil 200 sitios distribuidos en toda la entidad.

Respecto a Morelia, Rodríguez Espinoza señaló que se tienen identificados 54 sitios arqueológicos, los cuales incluyen tumbas, viviendas y vestigios que destacan la presencia de grupos sociales que habitaron las zonas antes de la Conquista.

En este tenor, el director compartió que entre los hallazgos más recientes en Morelia se encuentran los de la zona ubicada detrás del fraccionamiento Villas del Pedregal, también conocida como Malpaís.