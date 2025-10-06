Hacienda del Terror recorrerá el Centro de Morelia con sustos y entradas gratis

A partir de las 6:30 de la tarde, el equipo estará en el Jardín de las Rosas, donde realizarán dinámicas para obsequiar cortesías a quienes se atrevan a participar. Además, los asistentes podrán tomarse fotos con algunos de los icónicos personajes.

La actividad también incluirá un recorrido que irá del Mercado de Dulces hacia Las Tarascas, y de regreso, donde personajes caracterizados interactuarán con el público y entregarán más boletos.

El evento será transmitido en vivo desde la página oficial de Facebook de Hacienda del Terror Morelia.

“Podrás correr, pero jamás esconderte”, aseguran los organizadores, quienes buscan crear una experiencia previa al espectáculo de terror que año con año atrae a cientos de morelianos y visitantes.