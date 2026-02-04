¿Haces teatro? Puedes participar en el Día Mundial del Teatro 2026 en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) lanzó la convocatoria para integrar la programación del Día Mundial del Teatro 2026, que se llevará a cabo los días 23, 24, 25 y 27 de marzo en distintos municipios del estado.
La invitación está dirigida a grupos, compañías, colectivos, creadoras y creadores escénicos de Michoacán, quienes podrán postular una sola propuesta por persona o agrupación. Los expedientes deberán enviarse en formato PDF al correo masteatrosecum@gmail.com, a más tardar el 19 de febrero de 2026 a las 23:00 horas.
La convocatoria contempla tres modalidades de participación:
Proyectos con más de cinco años de trayectoria,
En consolidación, con entre uno y cuatro años de experiencia, y
Emergentes, con hasta un año de trabajo escénico.
Los proyectos serán seleccionados mediante insaculación el 23 de febrero, en la Casa Taller Alfredo Zalce. De los seleccionados, cinco recibirán un estímulo económico de nueve mil pesos cada uno, mientras que dos participarán sin apoyo económico, pero contarán con respaldo institucional para su difusión y presentación.
Los resultados se publicarán el 26 de febrero en la página oficial de la Secum. Al respecto, la titular de la dependencia, Tamara Sosa Alanís, señaló que esta iniciativa busca reconocer la diversidad del teatro en la entidad, al integrar propuestas de carácter comunitario, académico y formativo, a través del Departamento de Teatro.
La Secum reiteró su política de cero tolerancia a cualquier forma de violencia o discriminación e invitó a las y los interesados a consultar las bases completas de la convocatoria en el portal cultura.michoacan.gob.mx.
MRH