¿Haces teatro? Puedes participar en el Día Mundial del Teatro 2026 en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) lanzó la convocatoria para integrar la programación del Día Mundial del Teatro 2026, que se llevará a cabo los días 23, 24, 25 y 27 de marzo en distintos municipios del estado.

La invitación está dirigida a grupos, compañías, colectivos, creadoras y creadores escénicos de Michoacán, quienes podrán postular una sola propuesta por persona o agrupación. Los expedientes deberán enviarse en formato PDF al correo masteatrosecum@gmail.com, a más tardar el 19 de febrero de 2026 a las 23:00 horas.

La convocatoria contempla tres modalidades de participación: