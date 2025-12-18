¿Haces fogatas en la calle? En Morelia, podrías enfrentarte a multas de hasta $2 mil o trabajo comunitario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la capital michoacana, hacer fogatas sin autorización en la vía pública es una infracción que puede acarrear sanciones. Durante las festividades de Nochebuena y Año Nuevo, muchas personas suelen encender fogatas para celebrar, pero es importante recordar que esto no está permitido sin el permiso correspondiente de las autoridades locales.
De acuerdo con el Artículo 6, fracción III del Reglamento de Orden y Justicia Cívica de Morelia, encender fogatas en lugares públicos sin autorización es una infracción contra la seguridad general. Este tipo de actividades puede causar molestias al ambiente y a los vecinos, lo que justifica su regulación.
Las sanciones por esta infracción varían según su gravedad. Según el Artículo 13, las multas pueden ir de 5 a 20 UMA's (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a 565.70 hasta 2,262 pesos, con cada UMA valorada en 113.14 pesos.
Además de la multa, también puede imponerse hasta 36 horas de trabajo en favor de la comunidad o arresto.
Es importante tener en cuenta que las autoridades estarán especialmente vigilantes durante las celebraciones de fin de año para evitar fogatas no autorizadas en la vía pública. La multa y las sanciones pueden incrementarse si se considera que la falta es grave o recurrente.
Para evitar estos inconvenientes, se recomienda a la ciudadanía que desee encender una fogata en espacios públicos obtener el permiso correspondiente.
rmr