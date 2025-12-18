¿Haces fogatas en la calle? En Morelia, podrías enfrentarte a multas de hasta $2 mil o trabajo comunitario

De acuerdo con el Artículo 6, fracción III del Reglamento de Orden y Justicia Cívica de Morelia, encender fogatas en lugares públicos sin autorización es una infracción contra la seguridad general. Este tipo de actividades puede causar molestias al ambiente y a los vecinos, lo que justifica su regulación.

Las sanciones por esta infracción varían según su gravedad. Según el Artículo 13, las multas pueden ir de 5 a 20 UMA's (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a 565.70 hasta 2,262 pesos, con cada UMA valorada en 113.14 pesos.

Además de la multa, también puede imponerse hasta 36 horas de trabajo en favor de la comunidad o arresto.

Es importante tener en cuenta que las autoridades estarán especialmente vigilantes durante las celebraciones de fin de año para evitar fogatas no autorizadas en la vía pública. La multa y las sanciones pueden incrementarse si se considera que la falta es grave o recurrente.

Para evitar estos inconvenientes, se recomienda a la ciudadanía que desee encender una fogata en espacios públicos obtener el permiso correspondiente.

rmr