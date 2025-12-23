¿Habrá Villa Navideña el 24? Sí, la pista de hielo tendrá horario especial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si aún no decides qué hacer antes de la cena de Navidad, la Villa Navideña del Ceconexpo es una gran opción para pasar el 24 de diciembre entre risas, hielo y antojitos.
La pista de hielo abrirá con horario especial ese día y estará disponible hasta las 15:00 horas, por lo que se recomienda llegar temprano y aprovechar la mañana para patinar en familia o con amigos. Eso sí, el 25 de diciembre permanecerá cerrada, y retomará su horario habitual el viernes 26, de 11:00 a 20:30 horas, con pausa de mantenimiento de 15:00 a 16:00 horas.
Para quienes buscan más adrenalina, los juegos mecánicos también estarán en funcionamiento el 24 de diciembre, en un horario de 12:00 a 22:00 horas. Ahí podrás encontrar desde carritos chocones y rueda de la fortuna, hasta juegos de destreza, ideales para chicos y grandes. Estas atracciones no operarán el día 25.
Lo mejor es que los espacios al aire libre siguen abiertos todos los días y sin restricción de horario. La zona gastronómica, el nacimiento artesanal y el árbol monumental de Navidad pueden visitarse con calma, incluso en compañía de mascotas, convirtiéndose en un plan relajado para cerrar el día.
Si buscas un respiro antes de la Nochebuena, la Villa Navideña es el punto perfecto para crear recuerdos y disfrutar del ambiente decembrino en Morelia.
SHA