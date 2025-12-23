¿Habrá Villa Navideña el 24? Sí, la pista de hielo tendrá horario especial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si aún no decides qué hacer antes de la cena de Navidad, la Villa Navideña del Ceconexpo es una gran opción para pasar el 24 de diciembre entre risas, hielo y antojitos.

La pista de hielo abrirá con horario especial ese día y estará disponible hasta las 15:00 horas, por lo que se recomienda llegar temprano y aprovechar la mañana para patinar en familia o con amigos. Eso sí, el 25 de diciembre permanecerá cerrada, y retomará su horario habitual el viernes 26, de 11:00 a 20:30 horas, con pausa de mantenimiento de 15:00 a 16:00 horas.