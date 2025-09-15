Habrá Torneo Relámpago con fútbol, básquetbol, voleibol y más en la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) anunció la realización de su Torneo Relámpago 2025, el próximo 18 y 19 de septiembre, en diversas canchas de Ciudad Universitaria y espacios externos.

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar equipos en ramas varonil y femenil en las disciplinas de fútbol soccer, fútbol bardas, básquetbol y voleibol.

El torneo dará inicio a las 8:00 horas en las canchas y auditorios de Ciudad Universitaria, además de instalaciones anexas.

La máxima casa de estudios del estado invitó a toda su comunidad estudiantil a sumarse a esta competencia deportiva, cuyo objetivo es fomentar la convivencia, el trabajo en equipo y la cultura física entre los jóvenes universitarios.