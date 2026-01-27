Habrá toma de ADN en Morelia y Tarímbaro: buscan identificar a personas desaparecidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y la Comisión de Búsqueda de Personas llevarán a cabo una jornada de toma de muestras de ADN para perfilamiento genético, dirigida a familiares de personas desaparecidas en la zona Morelia–Tarímbaro.
La actividad se realizará los días jueves 29 y viernes 30 de enero de 2026, en las instalaciones del Colegio de Morelia, ubicado en Av. Guadalupe Victoria No. 2225, colonia Loma Bonita, en la capital michoacana.
Jueves 29 de enero: de 10:00 a 18:00 horas
Viernes 30 de enero: de 09:00 a 18:00 horas
Este tipo de jornadas permite obtener muestras biológicas que se integran a bases de datos genéticos, con el objetivo de facilitar la identificación de personas desaparecidas. La colaboración de las familias es fundamental para fortalecer estas búsquedas.
Se recomienda acudir con documentación oficial y, de ser posible, con datos del familiar desaparecido que puedan apoyar en la toma de registro.
