Habrá toma de ADN en Morelia y Tarímbaro: buscan identificar a personas desaparecidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y la Comisión de Búsqueda de Personas llevarán a cabo una jornada de toma de muestras de ADN para perfilamiento genético, dirigida a familiares de personas desaparecidas en la zona Morelia–Tarímbaro.

La actividad se realizará los días jueves 29 y viernes 30 de enero de 2026, en las instalaciones del Colegio de Morelia, ubicado en Av. Guadalupe Victoria No. 2225, colonia Loma Bonita, en la capital michoacana.

Fechas y horarios: