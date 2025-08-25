Habrá talleres de pintura y collage dirigidos a mujeres, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) anunció la apertura de nuevos talleres enfocados en el desarrollo creativo, la expresión personal y el bienestar de las mujeres de la capital michoacana.
Con la premisa de que cada experiencia es una oportunidad para crecer, expresarse y conectar, la dependencia municipal impulsa tres actividades formativas:
Taller de Menstruación Sagrada – inicia el 11 de septiembre, con cuota única de $500.
Taller de Pintura – comienza el 12 de septiembre, también con cuota de $500.
Taller de Diario Collage – inicia el 10 de octubre, con costo de $350.
De acuerdo con Semmujeris, estos espacios buscan inspirar y transformar, fomentando la creatividad y el aprendizaje colectivo a través de dinámicas artísticas y de autoconocimiento.
El registro para los talleres está disponible a través de los enlaces publicados en las redes sociales oficiales de Semmujeris.
BCT