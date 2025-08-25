Morelia

Habrá talleres de pintura y collage dirigidos a mujeres, en Morelia

Habrá talleres de pintura y collage dirigidos a mujeres, en Morelia
FACEBOOK/SECRETARÍA DE LA MUJER MORELIANA PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA - SEMMUJERIS
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) anunció la apertura de nuevos talleres enfocados en el desarrollo creativo, la expresión personal y el bienestar de las mujeres de la capital michoacana.

Con la premisa de que cada experiencia es una oportunidad para crecer, expresarse y conectar, la dependencia municipal impulsa tres actividades formativas:

  • Taller de Menstruación Sagrada – inicia el 11 de septiembre, con cuota única de $500.

  • Taller de Pintura – comienza el 12 de septiembre, también con cuota de $500.

  • Taller de Diario Collage – inicia el 10 de octubre, con costo de $350.

De acuerdo con Semmujeris, estos espacios buscan inspirar y transformar, fomentando la creatividad y el aprendizaje colectivo a través de dinámicas artísticas y de autoconocimiento.

El registro para los talleres está disponible a través de los enlaces publicados en las redes sociales oficiales de Semmujeris.

BCT

Morelia
Mujeres
Talleres en Morelia
Talleres para mujeres

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com