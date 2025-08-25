Habrá talleres de pintura y collage dirigidos a mujeres, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) anunció la apertura de nuevos talleres enfocados en el desarrollo creativo, la expresión personal y el bienestar de las mujeres de la capital michoacana.

Con la premisa de que cada experiencia es una oportunidad para crecer, expresarse y conectar, la dependencia municipal impulsa tres actividades formativas: