Habrá show de música electrónica este sábado frente a catedral de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 29 de noviembre, la capital michoacana vibrará al ritmo de la música electrónica con el evento Ritmos de Catedral, una experiencia sonora que se llevará a cabo frente a la majestuosa catedral de Morelia.
La actividad, organizada por Turismo Morelia MX en colaboración con Green House por su XVI aniversario, reunirá a DJs locales en una celebración nocturna con entrada libre. El espectáculo musical comenzará a partir de las 6:30 de la tarde.
Los DJs participantes son:
Ivn López
Anakiva
Naggi
Mittzy
Naufrago
Además, Ritmos de Catedral servirá como antesala del tradicional show de luces del encendido de catedral, que se realiza cada sábado a las 9:00 de la noche. Ambos eventos se desarrollarán en la avenida Francisco I. Madero Pte., frente al principal ícono arquitectónico de la ciudad.
Con esta iniciativa, se busca impulsar el talento musical de Morelia y ofrecer a turistas y habitantes una noche inolvidable en el Centro Histórico.
