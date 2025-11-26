Habrá show de música electrónica este sábado frente a catedral de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 29 de noviembre, la capital michoacana vibrará al ritmo de la música electrónica con el evento Ritmos de Catedral, una experiencia sonora que se llevará a cabo frente a la majestuosa catedral de Morelia.

La actividad, organizada por Turismo Morelia MX en colaboración con Green House por su XVI aniversario, reunirá a DJs locales en una celebración nocturna con entrada libre. El espectáculo musical comenzará a partir de las 6:30 de la tarde.

Los DJs participantes son: