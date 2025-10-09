Morelia

Habrá "Rodada Rosa por la Vida" el próximo miércoles en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del Día Mundial de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, en conjunto con el DIF Morelia y Bicivilízate Michoacán, invitan a la ciudadanía a participar en la “Rodada Rosa por la Vida”.

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de octubre, en punto de las 8:30 de la noche, saliendo desde Plaza Morelos. Esta actividad busca fomentar la prevención y detección oportuna del cáncer de mama a través de una rodada familiar y accesible para todo público. La convocatoria se realizó a través de redes sociales oficiales de las dependencias organizadoras.

Se invita a los participantes a vestir alguna prenda color rosa y llevar bicicleta. La ruta está considerada de dificultad baja, por lo que se espera la participación de personas de todas las edades.

Recomendaciones para los asistentes:

  • Vestir ropa cómoda y prendas reflejantes

  • Llevar luces en la bicicleta

  • Usar casco y/o protecciones

  • Mantenerse hidratado

  • Asistir con buena actitud

Además, si no cuentas con bicicleta propia, la organización Bicivilízate Michoacán ofrecerá un servicio de bici-préstamo por una cooperación de $50 pesos. Las bicis se entregarán a partir de las 7:30 pm en su oficina ubicada en Rey Caltzontzin #637, colonia Félix Ireta.

