Habrá "Rodada Rosa por la Vida" el próximo miércoles en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del Día Mundial de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, en conjunto con el DIF Morelia y Bicivilízate Michoacán, invitan a la ciudadanía a participar en la “Rodada Rosa por la Vida”.

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de octubre, en punto de las 8:30 de la noche, saliendo desde Plaza Morelos. Esta actividad busca fomentar la prevención y detección oportuna del cáncer de mama a través de una rodada familiar y accesible para todo público. La convocatoria se realizó a través de redes sociales oficiales de las dependencias organizadoras.

Se invita a los participantes a vestir alguna prenda color rosa y llevar bicicleta. La ruta está considerada de dificultad baja, por lo que se espera la participación de personas de todas las edades.