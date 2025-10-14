Habrá recorridos nocturnos en el sótano de la Casa de la mano en la reja, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del tercer Festival de Día de Muertos UNAM, el Centro Cultural Morelia abrirá nuevamente las puertas del sótano de la mítica "Casa de la mano en la reja" para recorridos guiados el próximo sábado 1 de noviembre, de 18:00 a 22:00 horas, con salidas cada 30 minutos.
Este recorrido especial forma parte de una de las actividades más esperadas del festival, ya que permite a los visitantes conocer de cerca uno de los espacios que alimentan las leyendas urbanas de Morelia. El acceso será gratuito, aunque con cupo limitado por grupo, por lo que se recomienda llegar con anticipación.
La "Casa de la mano en la reja", ubicada sobre la avenida Madero en el Centro Histórico, ha sido tema de historias y mitos populares desde hace décadas. Su sótano ha despertado la curiosidad de generaciones enteras por las misteriosas rejas que, se dice, protegen una mano emparedada.
Además de los recorridos, el festival contará con ofrendas, música en vivo, pasarela de Catrinas, teatro, talleres y concursos. La programación completa se puede consultar en las redes sociales del UNAM Centro Cultural Morelia.
rmr