Habrá recorrido paranormal en el mercado "Santo Niño" este viernes por la noche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si estás en busca de una experiencia paranormal, este viernes 31 de octubre a las 19:00 horas se llevará a cabo el ya tradicional “Mercado del Terror” en el Mercado Nicolás Bravo, también conocido como Santo Niño.

La actividad es organizada por el Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia (SIDEMM), a través de su Delegación de Mercados, y cuenta con el respaldo del Gobierno de Morelia. En esta edición, se espera una gran afluencia de familias y turistas que buscan vivir las leyendas paranormales de uno de los mercados más emblemáticos de la ciudad.