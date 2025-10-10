Habrá presencia del municipio, IEM y personal estatal en asamblea de San Miguel del Monte: Yankel Benítez

En este tenor, se le cuestionó al secretario si considera que la población ya está debidamente informada sobre todos los aspectos que conlleva un autogobierno.

Primeramente, comentó que lo que detectan es que la comunidad se encuentra dividida, y además consideró que actualmente no están lo suficientemente informados respecto a todo lo que implica regirse por usos y costumbres, más allá de sus beneficios. Por ello, precisó que esperan que en la asamblea se pueda proporcionar la información necesaria.