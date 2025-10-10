Morelia

Habrá presencia del municipio, IEM y personal estatal en asamblea de San Miguel del Monte: Yankel Benítez

AHOLIBAMA ANDRADE
Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la asamblea informativa donde las y los habitantes de San Miguel del Monte decidirán si se rigen por autogobierno, se contará con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Morelia, del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y de personal estatal en las cuatro sedes de votación, precisó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista colectiva, el funcionario explicó que la propia convocatoria establece la participación de personal del Ayuntamiento y, al realizarse en cuatro sedes, se abarcará la totalidad del proceso calendarizado para este domingo 12 de octubre.
“Estará tanto el municipio como el personal de la Secretaría de Finanzas del Estado y personal del Instituto Electoral; estas son las partes que tendrán presencia en la asamblea (…)”
Detalló que en la cabecera estará él mismo; en Agua Escondida acudirá el director del DIF Municipal, José Manuel Álvarez Lucio; en Páramo participará la secretaria Rosalva Vanegas, y en Torrecillas, el secretario Roberto Carlos López.

“Empezará a las 9 de la mañana el registro de los participantes; a las 10 arranca la asamblea informativa y, concluyendo la asamblea, serán dos horas para votar en urnas (…)”
En este tenor, se le cuestionó al secretario si considera que la población ya está debidamente informada sobre todos los aspectos que conlleva un autogobierno.

Primeramente, comentó que lo que detectan es que la comunidad se encuentra dividida, y además consideró que actualmente no están lo suficientemente informados respecto a todo lo que implica regirse por usos y costumbres, más allá de sus beneficios. Por ello, precisó que esperan que en la asamblea se pueda proporcionar la información necesaria.

Para finalizar, el secretario subrayó que se debe reiterar que, en este ejercicio, el voto será libre y secreto en cuatro sedes, esto ante las condiciones de seguridad y la presión que algunos habitantes han manifestado en torno a la consulta.

IEM
San Miguel del Monte
autogobierno

