Habrá operativos para retirar pirotecnia de calles en Morelia

Durante el operativo del año pasado, las autoridades decomisaron más de 60 kilos de pirotecnia en puntos como avenida Michoacán, Poliducto, avenida Pedregal, Torreón Nuevo y Villas del Pedregal. “En total nosotros en enero hicimos el recuento y eran más de 60 kilos de pirotecnia lo que se retiró de la vía pública (…)”, apuntó Olguín.

En caso de que se presenten actos de resistencia por parte de comerciantes, estos podrán ser trasladados al Centro de Atención Municipal (CAM), donde podrían permanecer hasta 36 horas o ser acreedores a una multa determinada por el juez cívico.

El operativo estará activo hasta enero y tiene como finalidad evitar incidentes como quemaduras en menores o lesiones más graves, asociadas al uso de artefactos explosivos durante las festividades.

RYE-