Habrá misas tridentinas con cantos gregorianos en templo de Morelia este 24 y 25 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 24 y 25 de diciembre se celebrarán misas tridentinas solemnes en la ciudad de Morelia, en el templo de San Juan Bautista, ubicado en el Centro Histórico. Las celebraciones incluirán cantos gregorianos y polifónicos, evocando la riqueza litúrgica tradicional de la Iglesia Católica.
Las misas se llevarán a cabo a las 10:00 de la mañana, y serán oficiadas por sacerdotes autorizados por el Arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia.
El templo se ubica sobre la calle Revolución #200D, a un costado del mercado de San Juan
La misa tridentina, también conocida como misa en latín o "forma extraordinaria del rito romano", se caracteriza por su solemnidad, el uso del latín y la orientación del sacerdote hacia el altar. Es una tradición litúrgica que data del siglo XVI, recuperada por grupos católicos que buscan una expresión más tradicional de la fe.
Cabe señalar que en la rectoría de San Juan Bautista se celebra misa tridentina todos los domingos a las 10:00 de la mañana, con participación de fieles que forman parte del grupo local autorizado por la Arquidiócesis.
rmr