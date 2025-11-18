Habrá lecturas en plazas de Morelia para invitar a reflexionar contra la violencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), el próximo 22 de noviembre se llevará a cabo la jornada “Lecturas para no callar”, un evento de reflexión y sensibilización a través de la palabra y el diálogo.

La actividad se desarrollará de manera simultánea a las 16:00 horas en diversos puntos del Centro Histórico de Morelia: Andador El Nigromante, Plaza San José, Plaza Villalongín y Andador Miguel Hidalgo (entre Plaza de Armas y Benito Juárez).

Participarán autoras, activistas y psicólogas como Magda Castro Álvarez, Valentina Freire, Ismene Mercado y Tania Castro, acompañadas de profesionales en psicología que guiarán la reflexión colectiva.

El evento es organizado por la Secretaría de Cultura de Morelia y la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, y está dirigido a personas adultas interesadas en construir espacios seguros, libres de violencia y conscientes del poder de la palabra para transformar realidades.