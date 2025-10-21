Habrá jornada gratuita de mastografías y pruebas de VIH en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la salud integral y la detección temprana del cáncer de mama, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano González, anunció la realización de la Jornada Rosa de Salud Integral de la Mujer, una acción conjunta a través del Centro LIBRE Villas del Pedregal y la Secretaría de Salud de Michoacán.
La jornada se llevará a cabo el martes 28 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas, en las instalaciones del Icatmi Villas del Pedregal, ubicado en avenida De la Cantera 2120, en Morelia, donde se ofrecerán mastografías gratuitas, pruebas rápidas de VIH y sífilis, charlas informativas y actividades de promoción del autocuidado y bienestar de las mujeres.
Alejandra Anguiano destacó que la detección temprana puede salvar vidas, por lo que esta jornada busca acercar los servicios de salud a las mujeres de colonias y comunidades que habitualmente enfrentan barreras para acceder a estos estudios. “Impulsamos acciones que garanticen el derecho de las mujeres a vivir sanas, informadas y acompañadas”, subrayó.
Además de los servicios médicos, se impartirán pláticas sobre prevención, salud emocional y derechos sexuales y reproductivos, en un espacio pensado para promover la salud integral de las mujeres. Esta jornada forma parte de las acciones del Mes Rosa, una campaña estatal de sensibilización que refuerza la importancia de la autoexploración mamaria y los chequeos médicos regulares.
Las mujeres interesadas en participar pueden registrarse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/gLEcQbydzochQCmRA. Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso con el bienestar, la prevención y salud integral de las mujeres.
rmr