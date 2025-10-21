Habrá jornada gratuita de mastografías y pruebas de VIH en Villas del Pedregal

La jornada se llevará a cabo el martes 28 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas, en las instalaciones del Icatmi Villas del Pedregal, ubicado en avenida De la Cantera 2120, en Morelia, donde se ofrecerán mastografías gratuitas, pruebas rápidas de VIH y sífilis, charlas informativas y actividades de promoción del autocuidado y bienestar de las mujeres.

Alejandra Anguiano destacó que la detección temprana puede salvar vidas, por lo que esta jornada busca acercar los servicios de salud a las mujeres de colonias y comunidades que habitualmente enfrentan barreras para acceder a estos estudios. “Impulsamos acciones que garanticen el derecho de las mujeres a vivir sanas, informadas y acompañadas”, subrayó.