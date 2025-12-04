Habrá jornada gratuita de esterilización para perros y gatos en Morelia; este viernes, el registro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fomentar la salud y la tenencia responsable de perros y gatos, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) llevará cabo una jornada gratuita de esterilización en Morelia, el próximo jueves 11 de diciembre.

Es necesario que las y los interesados registren a sus animales con anticipación, el día viernes 5 de diciembre a partir de las 16:00 horas, en la calle Jesús Moreno Acevedo 14, colonia El Durazno.

Para que puedan ser intervenidos de forma segura, deberán ser presentados con ayuno de 12 horas, estar aseados un día antes, ser mayores de tres meses de edad y en caso de las hembras, no deben estar lactando.