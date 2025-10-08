Habrá función gratuita de Mi amigo Robot en Centro de Morelia; podrás llevar donación de croquetas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 11 de octubre, el Centro Histórico de Morelia será escenario de una función especial y con causa del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde se proyectará gratuitamente la película animada Mi amigo Robot, del director español Pablo Berger.

La cita será a las 19:30 horas en la Plaza Benito Juárez. La función será al aire libre y contará con la presencia del propio director, quien también forma parte del jurado del FICM. La entrada es libre para todo público.

Además del cine, la actividad tendrá un fin solidario: se recibirán donaciones de croquetas para perros y gatos, destinadas al albergue moreliano GHAPAD, organización que brinda refugio a animales desprotegidos.

Los organizadores especificaron que las croquetas deben entregarse en empaques sellados de fábrica, ya que no se aceptarán productos a granel o en envases resellables, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de los animales.

Mi amigo Robot ha sido aclamada internacionalmente y ha recibido múltiples premios, entre ellos el Goya y el Premio del Cine Europeo. Cuenta la historia de Perro, un personaje solitario que construye a Robot como su mejor amigo, en una tierna narrativa sobre la amistad y la separación.

rmr