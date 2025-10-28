Habrá festival de catrinas vivientes en Morelia: aquí todo lo que debes saber

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El Festival de Catrinas Vivientes está listo para celebrar su quinta edición el próximo 30 de octubre de 2025, en el marco de las festividades del Día de Muertos. Este evento gratuito se llevará a cabo a partir de las 6:30 p.m. en la Calzada San Diego, en pleno corazón de la ciudad, ofreciendo una espectacular muestra de la cultura y el arte michoacano.
El Festival de Catrinas Vivientes es un evento cultural y artístico que honra la tradición del Día de Muertos a través de una pasarela de catrinas vivientes, un desfile donde los participantes se visten con impresionantes disfraces y maquillaje inspirado en las catrinas, figuras icónicas de la festividad mexicana. Este desfile ha crecido con los años, convirtiéndose en una de las celebraciones más esperadas en Morelia y en todo Michoacán.
Este año, 30 catrinas desfilarán por la calzada, mostrando lo mejor del talento local en el diseño de vestuarios, maquillaje artístico y danza, mientras los asistentes disfrutan de una experiencia única llena de magia, color y tradición.
El evento es totalmente gratuito, lo que lo convierte en una excelente opción para disfrutar de una noche cultural en familia o con amigos.
El desfile es un homenaje a las tradiciones mexicanas del Día de Muertos, celebrando la vida y la muerte con elegancia y color. Además, podrás conocer más sobre las costumbres y símbolos del Día de Muertos, una de las festividades más importantes de México, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
El festival reúne a los mejores diseñadores, maquilladores y modelos de Michoacán, lo que garantiza una presentación de alta calidad, destacando lo mejor del arte y la creatividad de la región.
SHA