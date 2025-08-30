Habrá Feria del Pozole y la Quesadilla en Morelia, tenencia Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los próximos 15 y 16 de septiembre se celebrará la Feria del Pozole y la Quesadilla en tenencia Morelos, un evento que promete ser un verdadero deleite para los amantes de la gastronomía michoacana.
A partir de las 9:00 a 21:00 hrs, los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de pozoles y quesadillas, entre otros platillos típicos de la región, todos elaborados por talentosas cocineras locales.
La variedad de pozoles, preparados con recetas que han pasado de generación en generación, y las quesadillas, tanto tradicionales como innovadoras, serán el centro de atención durante los dos días del evento.
Además de la rica oferta gastronómica, los visitantes podrán disfrutar de un ambiente familiar, con música, baile y actividades culturales que hacen de esta feria una celebración de la identidad michoacana.
¡No faltes a este festín de sabores y tradiciones! La Feria del Pozole y la Quesadilla en Tenencia Morelos te espera para que disfrutes de un fin de semana lleno de buena comida y cultura.
BCT