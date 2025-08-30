Habrá Feria del Pozole y la Quesadilla en Morelia, tenencia Morelos

A partir de las 9:00 a 21:00 hrs, los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de pozoles y quesadillas, entre otros platillos típicos de la región, todos elaborados por talentosas cocineras locales.

La variedad de pozoles, preparados con recetas que han pasado de generación en generación, y las quesadillas, tanto tradicionales como innovadoras, serán el centro de atención durante los dos días del evento.