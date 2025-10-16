Habrá Expo Agro en Plaza de San Agustín; habrá lácteos, verduras, carnes y más, hechos por estudiantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Expo Agro Morelia se llevará a cabo el 24 y 25 de octubre en la Plaza de San Agustín, donde la ciudadanía podrá encontrar una variedad de productos como lácteos, carnes y verduras elaborados por distintos planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM).

En rueda de prensa, Alejandro Villafuerte, director de Desarrollo Agrario, precisó que el evento —que se realizará en un horario de 11:00 a 18:00 horas— se lleva a cabo con el impulso del Ayuntamiento de Morelia, en colaboración con la DGETAyCM. Por lo cual, también se dará a conocer la oferta educativa de los planteles que operan en las cinco regiones del estado.