Habrá Expo Agro en Plaza de San Agustín; habrá lácteos, verduras, carnes y más, hechos por estudiantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Expo Agro Morelia se llevará a cabo el 24 y 25 de octubre en la Plaza de San Agustín, donde la ciudadanía podrá encontrar una variedad de productos como lácteos, carnes y verduras elaborados por distintos planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM).
En rueda de prensa, Alejandro Villafuerte, director de Desarrollo Agrario, precisó que el evento —que se realizará en un horario de 11:00 a 18:00 horas— se lleva a cabo con el impulso del Ayuntamiento de Morelia, en colaboración con la DGETAyCM. Por lo cual, también se dará a conocer la oferta educativa de los planteles que operan en las cinco regiones del estado.
Por su parte, Juan Carlos Vázquez, enlace de la DGETAyCM, destacó que la Expo contará con alrededor de 25 stands y la participación de más de 100 estudiantes, quienes exhibirán productos como lácteos, frutas, verduras, cárnicos e incluso artículos de apicultura.
“Los estudiantes mostrarán lo que realizan en sus prácticas del perfil de egreso que tienen: agropecuarios, sistemas de producción agrícola y sistemas de producción pecuaria […]”, subrayó.
Finalmente, los organizadores invitaron a la ciudadanía a asistir a la Expo Agro Morelia tanto para adquirir productos, conocer la oferta educativa de los planteles de la DGETAyCM y disfrutar de las presentaciones musicales que se tienen programadas durante la jornada.
