Habrá esterilización gratuita de perros y gatos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que el próximo miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo una jornada de esterilización canina y felina gratuita, en la ciudad de Morelia.

Las y los interesados, deberán realizar su registro el día viernes 5 de septiembre a partir de las 16:00 horas, hasta agotar el número de fichas, que serán 70, en el módulo ubicado en la calle Arboleda 509, colonia Loma Bonita, en esta capital michoacana.

Esta acción tiene como principal objetivo, prevenir la sobrepoblación de perros y gatos en la calle, disminuir el maltrato animal y promover entre los propietarios la responsabilidad en el cuidado de los mismos.

El día de la cita, deberán presentarse con 10 minutos de anticipación con sus perros y gatos en ayuno de 12 horas, aseados, deben ser mayor de tres meses y que las hembras no estén lactando. Además, es necesario que lleven una cobija, para entregarlos después del procedimiento, el cual dura alrededor de 20 minutos y sólo requiere de algunos cuidados en el hogar durante los primeros cinco días.