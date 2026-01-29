Habrá este viernes misa para recibir al nuevo arzobispo Armando Álvarez, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Arquidiócesis de Morelia celebrará este viernes 30 de enero la Santa Misa de inicio de ministerio episcopal de Monseñor José Armando Álvarez Cano, quien asumirá formalmente su encomienda como arzobispo de Morelia.

De acuerdo con la invitación difundida por la Catedral de Morelia a través de redes sociales, la celebración eucarística se llevará a cabo a las 12:00 horas, en la Santa Iglesia Catedral, ubicada en el corazón del Centro Histórico de la capital michoacana.

El acto litúrgico representa un momento significativo para la comunidad católica, al dar inicio de manera oficial al ministerio pastoral del nuevo arzobispo, quien encabezará los trabajos espirituales y administrativos de la Arquidiócesis.