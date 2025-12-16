Habrá este sábado Feria de Objetos Cerámicos en Clavijero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a regalar arte y tradición en esta temporada decembrina con la quinta edición de la Feria de Objetos Cerámicos, que se realizará el sábado 20 de diciembre en el patio central del Centro Cultural Clavijero, de 10:00 a 18:00 horas.

En esta edición participarán 20 ceramistas, quienes ofrecerán sus piezas en un corredor de exhibición y venta directa. La feria impulsa el trabajo de las y los creadores y promueve el consumo cultural a través de objetos únicos, elaborados de manera artesanal.

El público encontrará una amplia variedad de propuestas, como piezas utilitarias y decorativas, joyería y obra escultórica, ideales para regalar en estas fechas o para integrar a la vida cotidiana objetos hechos con oficio y creatividad.