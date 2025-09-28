Habrá este martes recital a cargo de la Orquesta Magnolia Tsïtsïki en la Casa Natal de Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para conmemorar el 60 aniversario de la Casa Natal de Morelos, la Secretaría de Cultura de Michoacán anunció un recital gratuito a cargo de la Orquesta Magnolia Tsïtsïki, agrupación de música tradicional purépecha.
El evento se llevará a cabo el próximo martes 30 de septiembre a las 17:00 horas en el recinto histórico ubicado en el Centro de Morelia. El acceso será libre para todo público.
La Orquesta Magnolia Tsïtsïki se formó en 2024 con el objetivo de integrar un grupo de música purépecha conformado en su mayoría por mujeres, creando un espacio de libertad y confianza para la interpretación de composiciones propias y tradicionales.
Con esta presentación, se busca no solo celebrar las seis décadas del recinto histórico, sino también enaltecer la cultura viva de Michoacán a través del talento de mujeres indígenas que rescatan y reinventan las sonoridades de su comunidad.
rmr