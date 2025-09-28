Habrá este martes recital a cargo de la Orquesta Magnolia Tsïtsïki en la Casa Natal de Morelos

La Orquesta Magnolia Tsïtsïki se formó en 2024 con el objetivo de integrar un grupo de música purépecha conformado en su mayoría por mujeres, creando un espacio de libertad y confianza para la interpretación de composiciones propias y tradicionales.

Con esta presentación, se busca no solo celebrar las seis décadas del recinto histórico, sino también enaltecer la cultura viva de Michoacán a través del talento de mujeres indígenas que rescatan y reinventan las sonoridades de su comunidad.