Habrá este domingo "Encuentro Pug" en el bosque de Morelia; aquí los detalles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes un pug o simplemente te derrites con esta carismática raza, aparta la fecha: el próximo domingo 19 de octubre, la ciudad será sede del Encuentro Pug Morelia, evento que se realizará desde las 08:30 horas en la Pila de los Patos, ubicada en el emblemático bosque Cuauhtémoc.
El evento reunirá a decenas de familias acompañadas de sus pugs, con actividades que incluyen concursos, sesiones fotográficas, venta de accesorios especializados, premios y muchas sorpresas. La entrada es libre.
“El objetivo es fomentar la tenencia responsable y crear comunidad entre quienes compartimos el amor por esta raza”, destacaron los organizadores en redes sociales. Marcas locales como Pet's Table, Paseos Perrone y más estarán presentes.
Para garantizar un encuentro seguro y ordenado, se ha establecido el siguiente reglamento:
Todo perro deberá estar en buen estado de salud, vacunado y desparasitado.
Deberá portar placa con nombre y número telefónico.
Deberá llevar un distintivo de color que indique su carácter. Por ejemplo:
🟢 Verde: Amistoso.
🔵 Azul: Insistente, curioso.
🟡 Amarillo: Nervioso, necesita espacio.
⚫ Negro: Reactivo, ¡puede morder!
🔴 Rojo: Agresivo, NO se debe tocar.
⚪ Blanco: Perro con discapacidad, requiere cuidado especial.
Toda hez fecal deberá ser recogida. Si no cuentas con bolsa, habrá disponibles en el registro.
La participación en actividades será bajo responsabilidad del tutor.
El incumplimiento de estas normas podrá implicar el retiro del evento.
El bosque Cuauhtémoc será nuevamente testigo de la unión entre dueños responsables y sus mascotas, en una mañana pensada para fortalecer el lazo humano-animal y promover la convivencia.
Para más información, escanea los códigos QR del cartel oficial o sigue a la Comunidad Pug Morelia en redes sociales.
rmr