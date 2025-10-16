Habrá este domingo "Encuentro Pug" en el bosque de Morelia; aquí los detalles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes un pug o simplemente te derrites con esta carismática raza, aparta la fecha: el próximo domingo 19 de octubre, la ciudad será sede del Encuentro Pug Morelia, evento que se realizará desde las 08:30 horas en la Pila de los Patos, ubicada en el emblemático bosque Cuauhtémoc.

El evento reunirá a decenas de familias acompañadas de sus pugs, con actividades que incluyen concursos, sesiones fotográficas, venta de accesorios especializados, premios y muchas sorpresas. La entrada es libre.

“El objetivo es fomentar la tenencia responsable y crear comunidad entre quienes compartimos el amor por esta raza”, destacaron los organizadores en redes sociales. Marcas locales como Pet's Table, Paseos Perrone y más estarán presentes.

🐾 Reglas de convivencia para los asistentes:

Para garantizar un encuentro seguro y ordenado, se ha establecido el siguiente reglamento: