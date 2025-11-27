Habrá en Morelia punto para solicitar pensión del Seguro Social de Estados Unidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 16 de diciembre, personal de la Oficina de Beneficios Federales (FBU) de la Embajada de los Estados Unidos en México visitará Morelia para brindar atención a personas interesadas en iniciar el trámite de pensión del Seguro Social estadounidense.

Durante esta jornada se recibirán y revisarán únicamente solicitudes de pensión por primera vez. Podrán aplicar trabajadores, menores, viudas y cónyuges que cumplan con los criterios establecidos por la FBU.

No serán considerados casos que no correspondan a una primera solicitud. Entre ellos: personas que ya aplicaron anteriormente y fueron rechazadas, personas deportadas, o trámites con números de Seguro Social inválidos o que no pertenezcan al solicitante.