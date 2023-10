Habrá en Morelia 3 sitios para observar eclipse solar con equipo especial

Al respecto, Alejandra Ochoa Zarzosa, titular del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán, aconsejó que, de observarlo por su cuenta, es esencial no intentar con métodos caseros como láminas para soldar, lentes de sol, espejos, a través del reflejo de agua o incluso sin algún tipo de protección, ya que en el ojo existen células que de verse dañadas, no se regeneran y podrían ocasionar daños irreversibles como la ceguera.

Por otra parte, René Ortega, miembro del comité, detalló que para apreciar este fenómeno es necesario contar con equipo certificado ya que no se puede "tomar a la ligera" la forma en la que queremos ser partícipes de ello, y advirtió, que por el carácter del fenómeno, comienza a existir demanda de lentes y visores, por lo que a su vez, ha aumentado de precio. Asimismo invitó a no caer en estafas con equipo no certificado.