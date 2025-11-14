Habrá descuento del 50% en licencias de conducir del servicio público: ITransporte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto del Transporte de Michoacán (ITransporte) anunció un descuento del 50 por ciento en las licencias de conducir del servicio público. Esta medida, vigente durante lo que resta del año, busca facilitar y agilizar los procesos de regularización para los transportistas del estado.
La directora del instituto, María Elena Huerta Moctezuma, destacó que esta medida busca apoyar directamente a las y los operadores, promoviendo que cuenten con su documentación vigente y cumplan con los requisitos establecidos por la normativa, lo que contribuye a un transporte más ordenado, seguro y confiable para la ciudadanía.
También informó que estos apoyos continuarán durante el próximo año, con el fin de que nadie quede fuera del proceso de regularización y se fortalezca la prestación del servicio en todo el estado.
Estos descuentos se suman a la ya anunciada condonación de multas y recargos, disponible del 13 al 30 de noviembre, la cual ha tenido muy buena respuesta por parte del sector.
El Instituto del Transporte de Michoacán reitera su disposición para acompañar a los transportistas en cada etapa del trámite y facilitar la actualización de sus documentos, trabajando de manera coordinada para mejorar la movilidad y el servicio en beneficio de todas y todos los michoacanos.
BCT