Habrá desarme voluntario en catedral de Morelia; Sedena dará dinero a cambio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 26, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se instalará en el atrio de la Catedral de Morelia para llevar a cabo la Feria del Bienestar Sí al Desarme, Sí a la Paz, la cual consiste en el canje de armas por dinero para que estas sean destruidas en el momento.
En rueda de prensa, la Subsecretaría de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación federal, Rocío Bárcena Molina, quien arribó a la capital michoacana, apuntó que la feria estará disponible del 26 de noviembre al 1 de diciembre, a las 9:00 de la mañana y culminará a las 4:00 de la tarde.
Con esta estrategia, que se ha implementado desde el pasado sexenio, la gente podrá entregar de manera voluntaria y anónima las armas de fuego, mismas que serán pagadas por el Ejército. Además, contarán con más de 40 servicios de atención gratuita junto con otras dependencias.
"Esta campaña que se ha implementado desde el gobierno de AMLO, el desarme voluntario y ahora con Claudia Sheinbaum, impulsada con una nueva imagen y visión para buscar que entreguen las armas que tienen en los hogares y se corre peligro".
La funcionaria acotó que se hará en un espacio donde la gente tenga confianza, pero apuntó que no se tomarán datos de la persona que llevará las armas, y la Sedena solo revisará un tabulador para saber qué tipo de arma es y el monto que debe entregar el Ejército a las personas.
La gente que tenga armas, cargadores, explosivos o balas puede acudir al atrio de Catedral; además, a los niños que también lleven juguetes bélicos se les intercambiará por otro objeto, esto con la intención de que no tengan juguetes que inviten a la violencia.
rmr