Habrá desarme voluntario en catedral de Morelia; Sedena dará dinero a cambio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 26, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se instalará en el atrio de la Catedral de Morelia para llevar a cabo la Feria del Bienestar Sí al Desarme, Sí a la Paz, la cual consiste en el canje de armas por dinero para que estas sean destruidas en el momento.

En rueda de prensa, la Subsecretaría de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación federal, Rocío Bárcena Molina, quien arribó a la capital michoacana, apuntó que la feria estará disponible del 26 de noviembre al 1 de diciembre, a las 9:00 de la mañana y culminará a las 4:00 de la tarde.

Con esta estrategia, que se ha implementado desde el pasado sexenio, la gente podrá entregar de manera voluntaria y anónima las armas de fuego, mismas que serán pagadas por el Ejército. Además, contarán con más de 40 servicios de atención gratuita junto con otras dependencias.