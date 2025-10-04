Habrá cierres parciales a la circulación durante el FICM; Policía Turística se desplegará en la zona: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), la corporación municipal de seguridad desplegará todo el estado de fuerza de la Policía Turística, además de implementar algunos cierres parciales a la circulación durante ciertos eventos, informó Pablo Alarcón Olmedo, Comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista, el comisionado compartió que ya se tuvo un acercamiento con los organizadores del festival para coordinar las acciones necesarias, y algunos días antes de la inauguración, brindar el apoyo solicitado, particularmente con los cierres viales para el montaje de la lonaria que se instala cada año.

En este tenor, Alarcón Olmedo subrayó (sin mencionar un día en específico) que los cortes a la circulación se anunciarán la siguiente semana.

“Nos pidieron el cierre parcial de la calle Santiago Tapia y el cierre total durante el montaje de la lonaria que instalan cada año. Se darán a conocer las fechas con oportunidad para que los conductores tomen previsiones, sobre todo las rutas del transporte público que transitan por este sitio (…)”, comentó.

Adicionalmente, adelantó que otro de los cierres contemplados será en la calle Abasolo, particularmente afuera del Teatro Matamoros, únicamente durante la inauguración del FICM. Y añadió que también habrá otros cierres parciales durante distintos eventos programados.

Aunado a esto, Alarcón Olmedo señaló que tanto en este evento como en el resto de los festivales que se realizan durante el último trimestre del año, se despliega a todo el estado de fuerza de la Policía Turística, particularmente en el primer cuadro del Centro Histórico —donde se concentra la mayoría de las actividades—, mientras que el resto de los elementos de la Policía Morelia se ubican en puntos aledaños para garantizar la seguridad de los asistentes.

En cuanto a los incidentes que suelen atender durante el FICM, subrayó que no han sido de gran magnitud, pues generalmente se trata de apoyos de atención médica.

Para concluir, el comisionado señaló que la Policía Morelia estará atenta a cualquier eventualidad que pueda surgir tanto en el Festival de Cine como en los demás eventos programados, como Morelia en Boca, el Festival de Música y posteriormente las actividades en el marco del Día de Muertos.

