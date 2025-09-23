¡Habrá charreada con causa en Morelia! Apoyará a pacientes con cáncer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 30 de septiembre se realizará la Gran Charreada con Causa en el Lienzo Charro de Morelia, un evento a beneficio de pacientes con cáncer que organiza la Fundación Dona Arte, A.C., en colaboración con la Gerencia del Centro Histórico.

La cita será a partir de las 15:30 horas en el Rancho del Charro, ubicado en Lienzo Charro 91, colonia Félix Ireta, con un donativo de 30 pesos por persona.

El programa contará con la participación de cuatro equipos de charros: Charros Espiral, Charros La Voz, Charros Morelia Verde y Charros Juan Colorado, así como con cuatro escaramuzas: Charras de Morelia, Rancho Santa Fe, Charras de Cantera y Charras Toriles.

Además de las competencias, los asistentes podrán disfrutar de gastronomía, música en vivo, rifas y artesanías locales, en un ambiente familiar que busca promover las tradiciones mexicanas al tiempo que se apoya a quienes enfrentan el cáncer.