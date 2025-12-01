Habrá caminata navideña de perritos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo domingo 14 de diciembre, el grupo Paseos Perrones llevará a cabo su última actividad del año con una caminata temática navideña.

La actividad iniciará a las 8:00 de la mañana en el monumento ecuestre a Morelos, conocido popularmente como "El Caballito".

La invitación está dirigida a los integrantes del club y público en general que desee participar acompañado de sus mascotas.

Como parte del ambiente festivo, se solicita acudir caracterizados con accesorios como gorros de Santa Claus o cuernos de reno.

En caso de no contar con estos elementos, los organizadores recomiendan portar la camiseta oficial del club, o bien, alguna prenda en color negro o beige.