Habrá callejoneada este sábado lluvioso en el Callejón del Romance

La información fue proporcionada por los organizadores a través de una invitación abierta al público en general, destacando que el evento será gratuito y tendrá como objetivo compartir con la ciudadanía un momento de música, tradición y alegría en uno de los sitios más representativos de la capital michoacana.

Durante la noche, se interpretarán temas tradicionales de música romántica, pasos dobles y piezas bailables, en un ambiente festivo que busca conectar con las raíces culturales de la tuna universitaria. Esta actividad forma parte de los festejos previos al Certamen Internacional de Tunas “Ciudad de Mechuacan 2025”, el cual se llevará a cabo los días 6 y 7 de septiembre y que reunirá a más de 40 músicos y promotores de esta expresión artística.

Con una trayectoria de 19 años como organizadores de eventos similares, la Tuna del Distrito Universitario de Michoacán ha sido promotora constante de esta tradición desde su fundación en 1991. La agrupación ha realizado callejoneadas en el mismo espacio desde sus inicios, consolidándose como un referente local, nacional e internacional de las llamadas Tunas Universitarias.

A lo largo de su historia, esta tuna ha mantenido viva la esencia de la música estudiantil con alegría, versos, canto y convivencia popular, haciendo del Callejón del Romance un punto de encuentro ideal para vivir esta experiencia cultural.

RYE