Habrá bodas LGBTTIQ+ y reconocimiento de identidad de género en Clavijero; registro está abierto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Bienestar (Sedebi), en colaboración con la Secretaría de Cultura (Secum) y la Dirección del Registro Civil, llevará a cabo el evento "Bodas de la Diversidad Sexual y Reconocimientos al Cambio de Identidad de Género" en la capital michoacana.
Este evento se celebrará el próximo 30 de enero de 2026 en el Centro Cultural Clavijero (CCC). La iniciativa busca promover la igualdad de derechos y la inclusión de la comunidad LGBTTIQ+.
La recepción de solicitudes está abierta desde el 10 de diciembre y culminará el 20 de enero de 2026, y se llevará a cabo a través de la Subdirección para el Bienestar de las Personas LGBTTIQ+ de Sedebi.
Este acto no solo se limita a un trámite administrativo, sino que representa un reconocimiento público al derecho de cada persona a ser nombrada y celebrada en su identidad y libertad. Andrea Serna Hernández, titular de la Sedebi, resaltó que este evento refleja el compromiso del gobierno estatal con la igualdad sustantiva y los derechos humanos.
Además de las bodas de la diversidad, el evento contempla el reconocimiento de cambios de identidad de género. Para ello, las personas interesadas deberán presentar ciertos requisitos, como el acta de nacimiento, copia de la INE vigente, y otros documentos específicos. En caso de no contar con testigos, la Secretaría puede facilitarlos. De igual manera, se ofrecerá apoyo en cuanto a los trámites para el reconocimiento de identidad de género.
Para el matrimonio igualitario, los interesados deberán cumplir con requisitos adicionales, como exámenes médicos pre-nupciales y una serie de documentos identificatorios, además de registrar un régimen patrimonial.
Las personas interesadas deberán acudir a las instalaciones de la dependencia estatal ubicadas en avenida Lázaro Cárdenas 1016, colonia Ventura Puente, en Morelia.
Para más información, dudas y/o aclaraciones, la Sedebi pone a disposición el correo electrónico sedebi.atencion.vinculacion@gmail.com, así como el número de teléfono y WhatsApp 443 185 7989.
rmr