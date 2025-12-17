Habrá bodas LGBTTIQ+ y reconocimiento de identidad de género en Clavijero; registro está abierto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Bienestar (Sedebi), en colaboración con la Secretaría de Cultura (Secum) y la Dirección del Registro Civil, llevará a cabo el evento "Bodas de la Diversidad Sexual y Reconocimientos al Cambio de Identidad de Género" en la capital michoacana.

Este evento se celebrará el próximo 30 de enero de 2026 en el Centro Cultural Clavijero (CCC). La iniciativa busca promover la igualdad de derechos y la inclusión de la comunidad LGBTTIQ+.