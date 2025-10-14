Habrá bazar de moda oscura, Halloween y tarot este fin de semana en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana, la capital michoacana se teñirá de oscuridad y creatividad con la realización del bazar alternativo Trick or Treat, un evento gratuito que reunirá lo mejor de la moda oscura, el arte, el misticismo y el espíritu de Halloween en un solo lugar.
La cita es este sábado 18 de octubre, de 12:00 del día a 8:00 de la noche, en Salve Hecate Café, ubicado en la calle Vasco de Quiroga número 817, en la colonia Ventura Puente de Morelia.
La información fue difundida por los organizadores del evento a través de redes sociales, quienes adelantaron que el bazar será una jornada de ocho horas cargada de actividades para todo tipo de público.
Bajo la organización de Mechanical Animals, Toshiro Cud y Perla GH, el evento ofrecerá una experiencia inmersiva para quienes disfrutan del estilo alternativo, el esoterismo y el ambiente festivo de la temporada.
Además de una oferta diversa en moda, arte, literatura, accesorios y productos relacionados con la cultura oscura, el público podrá disfrutar de actividades como lectura de tarot durante todo el día, una zona de trueque para intercambiar objetos con otros asistentes, karaoke libre, rifas con sorpresas especiales y un concurso de disfraces que promete ser uno de los momentos más esperados.
La entrada será completamente libre, por lo que se invita a los asistentes a acudir con su mejor disfraz y disfrutar de esta propuesta que combina lo festivo con lo místico, en una edición única dedicada a quienes viven la temporada de Halloween con pasión, creatividad y estilo propio.
