Habrá bazar de moda oscura, Halloween y tarot este fin de semana en Morelia

La información fue difundida por los organizadores del evento a través de redes sociales, quienes adelantaron que el bazar será una jornada de ocho horas cargada de actividades para todo tipo de público.

Bajo la organización de Mechanical Animals, Toshiro Cud y Perla GH, el evento ofrecerá una experiencia inmersiva para quienes disfrutan del estilo alternativo, el esoterismo y el ambiente festivo de la temporada.

Además de una oferta diversa en moda, arte, literatura, accesorios y productos relacionados con la cultura oscura, el público podrá disfrutar de actividades como lectura de tarot durante todo el día, una zona de trueque para intercambiar objetos con otros asistentes, karaoke libre, rifas con sorpresas especiales y un concurso de disfraces que promete ser uno de los momentos más esperados.